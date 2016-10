RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie The Blacklist Anslo Garrick (Nr. 16) (1) USA 2013 HDTV Merken Der Terrorist Anslo Garrick lockt Red in ein Gebäude, in dem er ihn gefangen nimmt. Der Verbrecher und sein Team, 'The Wild Bunch', legen alle Telefon- und Internetverbindungen lahm, um den Kontakt zur Außenwelt zu unterbinden. Der FBI-Agent Ressler versucht, das Gebäude zu stürmen, wird jedoch durch einen Schuss verletzt. Red gelingt es zwar, sich von seinen Handschellen zu befreien und Waffen an sich zu reißen, doch eine Schießerei mit Anslo lässt sich nicht verhindern. Währenddessen schließt sich eine schusssichere Tür. Plötzlich sind Red und Ressler in einem Glaskasten gefangen und von Anslo und seinen Männern umzingelt. Gelingt es Liz und Aram dennoch , die Terroristen zu befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Parminder Nagra (Agent Meera Malik) Harry Lennix (Harold Cooper) Ritchie Coster (Anslo Garrick) Originaltitel: The Blacklist Regie: Joe Carnahan Drehbuch: Joe Carnahan Musik: Dave Porter