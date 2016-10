RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Realitätsverlust USA 2005 2016-10-05 01:15 HDTV Merken Die Prostituierte Melody Quinn wurde ermordet - und zwar in Nachahmung einer Szene aus einem Computerspiel. Ein ehemaliger Programmierer behauptet von einem Mann namens Larry Tauber auf das Computerspiel aufmerksam geworden zu sein. Bevor die Fahnder allerdings Tauber ausfindig machen können, hat dieser bereits Selbstmord begangen. Was die SVU zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Zwei Teenager wurden von Tauber angestiftet, das Spiel weiter in der realen Welt umzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Diane Neal (Casey Novak) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Captain Don Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dick Wolf, Patrick Harbinson Musik: Mike Post