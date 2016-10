RTL NITRO 19:25 bis 19:50 Comedyserie King of Queens Aktienfieber USA 1999 2016-10-06 13:40 HDTV Live TV Merken Von seiner Firma bekommt Doug eine dicke Überraschung in Form von 3.000 Dollar Weihnachtsgeld. Er hält es für die beste Idee, das Geld auf einem Konto anzulegen. Doch Carrie ist ganz heiß darauf, mit dem Geld an der Börse zu spekulieren. Schließlich lässt sich Doug breitschlagen und die beiden werden vom Aktienfieber gepackt. Doug wird immer mulmiger in Anbetracht der beträchtlichen Kursschwankungen seiner Aktien. Schon bald verliert er völlig die Nerven. Er verkauft, wenn der Kurs fällt und kauft wieder beim Höchststand. Carrie ist von ihrem ungeschickten Gatten total genervt und es kommt zu bösen Streitereien zwischen den beiden. Erst Arthur gelingt es, die beiden an Heiligabend wieder zu versöhnen. Sie beschließen, zu den wenigen Aktien, die sie noch besitzen, ein paar neue dazu zu kaufen. Und prompt fallen die Kurse von Shominy in den tiefsten Keller... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Litt