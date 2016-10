RTL NITRO 16:55 bis 17:45 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Die stärkste Droge USA 1994 2016-10-06 11:20 Live TV Merken Der größte Dealer der Westküste, Eddie Bruno, hat zu seinem Schutz Bodyguards - und zwar mit Anabolika vollgepumpte Muskelpakete. Doch dann erschlägt einer der Leibwächter einen anderen Drogendealer und erweckt so die Aufmerksamkeit von Bobby und Reno. Um näher an Bruno und seine Männer heranzukommen, werden Cheyenne und Bobby Mitglieder in einem Fitness-Club. Zusammen mit Reno arbeiten sie einen Plan aus, wie sie an Bruno herankommen können, doch leider gelingt dies nicht wie gewünscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Gary Wood (Eddie Bruno) Cameo Kneuer (Nikky) Cheryl Bartel (Shannon) Andrew Bryniarski (Rip Towers) Originaltitel: Renegade Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: D. Victor Hawkins, Tom Nelson Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill