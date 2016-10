RTL NITRO 13:20 bis 13:45 Comedyserie Hör' mal, wer da hämmert! Schock für Jill USA 1999 Live TV Merken Eigentlich wollte Jill nun endlich ihre Magister-Arbeit abschließen. Doch gerade als die nötigen Vorbereitungen dazu abgeschlossen sind und Jill sich an die Arbeit machen will, erfährt sie von ihrem Gynäkologen eine erschreckende Neuigkeit: Sie hat einen Tumor in der Gebärmutter. Da eine sofortige Operation notwendig ist und Jill direkt ins Krankenhaus eingeliefert wird, muss Tim die Aufgabe übernehmen, seinen Söhnen die Krankheit ihrer Mutter zu erklären. Damit nicht genug, muss Tim auch noch die verängstigte Jill beruhigen, die einen bösen Ausgang des Eingriffs befürchtet. Und tatsächlich scheinen sich Jills dunkle Ahnungen zu bewahrheiten - während der Operation kommt es zu Komplikationen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson, Jr.) Debbe Dunning (Heidi Keppert) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Elliot Shoenman, Marley Sims Kamera: Donald A. Morgan