RTL NITRO 11:20 bis 12:10 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Die verrückteste Stadt der Welt USA 1994 Reno ist in New Orleans auf der Jagd nach einem gesuchten Mörder. Allerdings hat er nur eine sehr ungenaue Phantomzeichnung zu Hilfe und so fängt er nicht den Killer, sondern einen Voodoo-Meister, der Reno daraufhin mit einem Fluch belegt. Somit passieren ihm und auch Bobby zurzeit tatsächlich viele merkwürdige Dinge und die beiden geraten in große Gefahr. Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Bill Lucking (Paul Rebenak) Fabiana Udenio (Camilla) Clifton Powell (J.J. Courville) Todd Kimsey (Det. Johnny Starns) Originaltitel: Renegade Regie: Ronald Victor Garcia Drehbuch: Tom Nelson, D. Victor Hawkins Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill