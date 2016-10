RTL 20:15 bis 22:15 Show Das große Erziehungsexperiment Die neue Familienshow mit Nazan Eckes und Oliver Geissen Von der Wiege bis zum Auszug - wie erziehen wir unsere Kinder richtig? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neu Merken Klamauk trifft Ratgeber



Mit Show-Experimenten kennt man sich bei RTL aus. Man denke nur an Kuppelformate wie die Promi-Variante der Nackt-Show "Adam sucht Eva".



Das neue Experiment der Kölner hat einen weitaus seriöseren Anstrich, es geht um Erziehungsfragen. Laut RTL kümmern sich Nazan Eckes ("Dance Dance Dance") und Oliver Geissen ("Ruck Zuck", ab 17.10. bei RTL Plus) "auf unterhaltsame und humorvolle Weise" um das Thema Kindererziehung. Eigentlich keine schlechte Idee angesichts multimedialer Überforderung von Kindern und Eltern in einer immer komplexer werdenden Welt.



Von Handysucht bei Kindern bis zum schwierigen Umgang mit Teenagern will die Show Eltern "ganz ohne erhobenen Zeigefinger" konkrete Tipps geben. Neben prominenten Müttern und Vätern wie Sarah und Pietro Lombardi, Birgit Schrowange, Janine Kunze, Thomas Heinze und Bürger Lars Dietrich hat RTL auch einen echten Experten im Studio: den Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Dr. Schulte-Markwort.



Erziehungshilfe per Kamera



Im Mittelpunkt der Show steht ein Live-Experiment mit versteckten Kameras, bei dem zwei Coaches echten Familien Hilfestellungen bei Einschlafschwierigkeiten ihrer Kinder geben. Ob’s gelingt oder nicht, im Anschluss gibt’s Tipps vom Experten.



Auch Eckes und Geissen können mit einigem Recht als "Experten" durchgehen: Geissen ist dreifacher Vater und Eckes ist hochschwanger, im November erwartet sie ihr zweites Kind. Wann die Moderatorin wieder für RTL vor der Kamera stehen wird, sagt sie aber noch nicht. Das hängt sicher auch davon ab, wie gut es mit der Erziehung klappt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nazan Eckes , Oliver Geissen Gäste: Gäste: Sarah Lombardi, Birgit Schrowange, Janine Kunze, Pietro Lombardi, Thomas Heinze, Bürger Lars Dietrich Originaltitel: Das große Erziehungsexperiment