RTL 19:05 bis 19:40 Daily Soap Alles was zählt Folge: 2530 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Vanessa, Christoph und Carmen sind geschockt. Nachdem Richard und Ben die Waffen erhalten haben, gab es an der Grenze eine Komplikation. Richard ist nach einem Angriff auf einen Grenz-Beamten verschwunden und Ben ist nun unter erschwerten Bedingungen mit einer Ladung Waffen auf dem Weg zurück nach Essen. Er ist Simones einzige Chance auf Rettung. Während Lena nicht mehr daran glaubt, dass eine Freundschaft zwischen ihr und Marian noch möglich ist, kapiert Marian, dass er Lena loslassen muss, wenn er sie nicht ganz verlieren will. Deswegen übernimmt er ihre Zinsraten für das Darlehen aus ihrem gemeinsamen Bauprojekt und er überrascht sie mit einem weitreichenden Entschluss. Michelle ist kurz vor dem Treffen mit ihrem Vater hin- und hergerissen. Einerseits ist sie neugierig, andererseits hat sie die mahnenden Worte ihrer Mutter im Kopf. Schnell zeigt sich, dass Carmen guten Grund hat, Michelle vor Vincent zu warnen. Denn Vincent weiß ganz genau, wie er Michelle für sich einnehmen kann. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt