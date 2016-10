BR Fernsehen 23:15 bis 23:30 Magazin kinokino Das Filmmagazin im BR Fernsehen Der Filmmusikmeister Ennio Morricone - Ennio Morricone hat mit seiner Musik den Klang des Kinos wie kaum ein anderer Komponist geprägt. 88 wird er im November und geht im kommenden Jahr auf Deutschlandtournee. / "Jonathan" - Lügen und Tabus - Ein junger Mann, der seinen Weg finden muss, und ein sterbender Mann, der über eine Lebenslüge hinwegkommen muss. Davon handelt das Drama "Jonathan". / "Auf Einmal" - Mitleid und Misstrauen - Das Drama spielt mit Moral, Egoismus und menschlichen Abgründen. Ein Gespräch mit Regisseurin Asli Özge und den Hauptdarstellern Sebastian Hülk und Julia Jentsch. / "Die Insel der besonderen Kinder" - Mit der Bestsellerverfilmung um Miss Peregrine, die auf einer verborgenen Insel Kinder mit ungewöhnlichen Fähigkeiten versammelt, kehrt Tim Burton auf vertrautes Terrain zurück: visuell opulente, schräg-düstere Bilderwelten, in denen Außenseiter ihre Abenteuer bestehen. D 2016 2016-10-05 05:05 Stereo 16:9 Merken * ENNIO MORRICONE - AUF TOUR MIT DEM FILMMUSIKMEISTER Spiel mir das Lied vom Film. Ennio Morricone hat mit seiner Musik den Klang des Kinos wie kaum ein anderer Komponist geprägt. 88 wird er im November und geht im kommenden Jahr auf Deutschlandtournee, um mit großem Orchester die Höhepunkte aus seinem Werk zu spielen. In Paris hat Morricone kinokino eines seiner seltenen Interviews gewährt. * "JONATHAN" - LÜGEN UND TABUS Jonathan kümmert sich um den Bauernhof seiner Familie und um seinen Vater, der Krebs im Endstadium hat. Ein junger Mann, der seinen Weg finden muss, und ein sterbender Mann, der über eine Lebenslüge hinwegkommen muss. Davon handelt das Drama "Jonathan". In kinokino erzählen die beiden Darsteller Jannis Niewöhner und André Hennicke vom Umgang mit Lügen und Tabus. * "AUF EINMAL" - ZWISCHEN MITLEID UND MISSTRAUEN Banker Karsten gibt eine Party. Als alle gehen, bleibt nur eine junge Frau zurück, doch die kollabiert und stirbt. Karstens Umfeld schwankt zwischen Mitleid und zunehmendem Argwohn. Das Drama "Auf Einmal" spielt mit Moral, Egoismus und menschlichen Abgründen, über die Regisseurin Asli Özge und ihre Hauptdarsteller Sebastian Hülk und Julia Jentsch im kinokino-Interview sprechen. * "DIE INSEL DER BESONDEREN KINDER" - DER NEUE TIM BURTON Mit der Bestsellerverfilmung um Miss Peregrine, die auf einer verborgenen Insel Kinder mit ungewöhnlichen Fähigkeiten versammelt, kehrt Tim Burton auf vertrautes Terrain zurück: visuell opulente, schräg-düstere Bilderwelten, in denen Außenseiter ihre Abenteuer bestehen. Kann Burton aber an die Magie seiner früheren Filme anknüpfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: kinokino