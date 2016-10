BR Fernsehen 19:00 bis 19:30 Magazin Stationen Mensch und Tier - eine tragische Liebesgeschichte D 2016 2016-10-05 03:05 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Heilige Franz von Assisi, erzählt die Legende, predigte den Vögeln und versöhnte die Stadt Gubbio und einen Wolf - dass er zum Schutzheiligen der Tiere und zum Namensgeber vieler Tierschutzinitiativen wurde, ist also kein Wunder. Die Kirchen feiern ihn am 3. und 4. Oktober, Anlass für "STATIONEN", das komplizierte Verhältnis von Mensch und Tier zu beleuchten. Moderator Benedikt Schregle macht zu diesem Zweck ein Praktikum auf einem ganz besonderen Bauernhof, erzählt werden Geschichten von (Tier-) Liebe und Abschied und es wird auch erkundet, ob man tatsächlich mit Tieren sprechen kann. Theologische Fragen beantwortet Rainer Hagencord, der eigens ein Institut für Theologische Zoologie gegründet hat. Religion erleben - der Name "STATIONEN" ist Programm. Ob Stationen einer persönlichen Entwicklung oder Stationen des Kirchenjahrs, die Feste anderer Religionen oder Stationen des Lebens: In der Sendung wird nachgefragt, wie Menschen denken und glauben und es wird den Zuschauern ermöglicht, Religion (mit) zu erleben und ihre eigene Orientierung in einer komplizierten Welt zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Benedikt Schregle Originaltitel: Stationen