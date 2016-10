Sat.1 01:10 bis 01:55 Krimiserie Criminal Minds Nebel der Erinnerung USA 2008 16:9 HDTV Merken Reid muss herausfinden, was damals mit Riley geschehen ist, sonst werden ihn seine Alpträume niemals loslassen. Rossi und Morgan versuchen, ihn dabei zu unterstützen so gut es geht. Daher bleiben sie alle länger in Las Vegas. Offenbar hat jeder der Befragten etwas zu verbergen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Meta Golding (Jordan Todd) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Dan Dworkin, Jay Beattie Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12

