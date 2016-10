Sat.1 20:15 bis 23:15 Show Karawane der Köche Station in Nürnberg D 2016 16:9 HDTV Merken Auf dem Weg in Richtung Finale in Berlin macht die Karawane Station in Nürnberg. Hier müssen sich die Kandidaten-Teams gegen die etablierte fränkische Food Truck-Szene behaupten. In Berlin angekommen geht es schließlich um alles: Zum ersten Mal verkaufen die Teams an einem selbstgewählten Stellplatz. Wer zu wenig Umsatz macht, muss gehen. Am Ende geht es auf dem Street Food-Markt in der Kulturbrauerei um alles! Wer gewinnt den Food Truck im Wert von 140.000 Euro? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tim Mälzer, Roland Trettl Originaltitel: Karawane der Köche