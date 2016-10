Sat.1 17:00 bis 17:30 Dokusoap Mein dunkles Geheimnis Finger weg von meiner Familie D 2016 16:9 HDTV Merken Als Arne seine Tochter Claudia für das Wochenende von seiner Exfrau Inga abholen will, findet er deren Wohnung verwüstet vor. Nicht nur deshalb macht sich Arne Sorgen um seine Exfrau. Denn seit Inga mit ihrem Chef Lasse zusammen ist, wirkt sie verstört. Arne entdeckt, dass Inga mit Tabletten dealt und zwielichtigen Umgang hat. Dann wird die 38-Jährige am helllichten Tag vor Arnes Augen von zwei Schlägertypen entführt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein dunkles Geheimnis