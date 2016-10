VOX 22:35 bis 23:30 Krimiserie Major Crimes Folge: 69 Zurück auf Anfang (3) USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Obduktion von Doktor Morales bestätigt Lieutenant Taos Theorie, dass Emile Fisher ermordet wurde. Sein Freund Buddha, der ihm Unterschlupf gewährt hatte, fällt aus allen Wolken, als er von Emiles Tod erfährt und bestreitet energisch, etwas mit den Bloods und ihrem Rauschgifthandel zu tun zu haben. Mark Hickman behauptet indes, dass Emile im Auftrag von Reverend Price ermordet worden sei und lässt sich nicht davon abbringen, weiter die Kirche zu beobachten, um eventuell jemanden auf frischer Tat zu ertappen. Verdächtig ist auch, dass der Reverend für Jon Barnes 10.000 Dollar Kaution gestellt hat und Barnes seitdem verschwunden ist. Bei der Beobachtung seines Hauses hören Julio Sanchez und Stephanie Dunn Schüsse aus einer Nebenstraße und finden dort die Leichen von Lil Wheezy, der Zeuge des Mordes an Tamika Weaver war und zwei seiner Freunde. Nach der Trauerfeier für Tamika und ihren Sohn lauert der volltrunkene Mark Hickman Reverend Price in der Sakristei auf. Mit vorgehaltener Waffe zwingt er ihn, ein Geständnis abzulegen und zuzugeben, dass er Officer Reese erschossen hat. Wird die Wahrheit nun endlich ans Licht kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Patrick Duffy Drehbuch: Ralph Gifford, Carson Moore Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine