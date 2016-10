VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Katharina Böhmer ist völlig am Ende, als sie erfährt, dass sie keine Kinder bekommen kann. Zusammen mit ihrem Freund Boris Lehmann will sie nun ein Kind adoptieren. Doch sie geraten an eine Adoptionsvermittlerin, die ihnen das Leben zur Hölle macht. Frau Pöll schikaniert das Paar, wo es nur geht und zwingt sie, ihr gesamtes Leben auf den Kopf zu stellen. Trotzdem kommt das Paar ihrem ersehnten Ziel keinen Schritt näher. Doch dann beschließen sie, gegen die Vermittlerin vorzugehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!