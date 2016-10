n-tv 03:10 bis 03:50 Dokumentation Technik Extrem: Kriegsschiff der Superlative USA 2014 2016-10-07 00:10 16:9 HDTV Live TV Merken Die US Navy hat einen neuen, vielseitigen Kriegsschifftyp entwickelt, die so genannten Littoral Combat Ships. Um zu beweisen, dass die neuen Schiffe einsatzfähig sind, müssen sie allerdings noch einige Tests durchlaufen. Dabei tauchen schon bald erste Probleme auf. Die Dokumentation geht an Bord und blickt hinter die Kulissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Machines