Dokumentation Mega Brands - Märklin D 2016-10-05

Egal ob für Groß oder Klein, egal ob für Alt oder Jung: Modelleisenbahnen sind mehr als nur Spielzeug. Die Lokomotiven von Märklin gelten gar als High End Kunstwerke. Mit ihren durchschnittlich 200 Einzelteilen gleichen sie den echten in nahezu jedem kleinsten Detail. Damit wurde das Unternehmen zum Marktführer in seinem Bereich. Doch Erfolg ist kein Selbstläufer. 2009 musste Märklin Insolvenz anmelden. Was war passiert? Wie konnte sich das Unternehmen retten? n-tv blickt auf die Höhe und Tiefen des größten deutschen Herstellers von Modelleisenbahnen.