Servus TV 21:15 bis 22:15 Dokumentation Im Bann der Jahreszeiten Herbst (5/5) D 2014 2016-10-05 00:20 Stereo 16:9 HDTV Die "Winterboten" kündigen bereits die kälteste Jahreszeit an. Während auf Mainau gerade noch Gartenbau betrieben wird, fängt die Grünkohlsaison in Ostfriesland mit dem ersten Frost gerade erst an. An der Nordsee warten die Ornithologen auf Wildgänse aus Sibirien, in Südtirol erschwert der Wintereinbruch die letzte Latschenkieferernte und in den Skigebieten liegt bereits der erste Schnee. Die Reihe "Im Bann der Jahreszeiten" entdeckt die vielfältige Schönheit Europas. Sie präsentiert jahreszeitliche Naturphänomene in beeindruckenden Bildern und erklärt, wie sie entstehen. Gleichzeitig zeigen die Dokumentationen, wie gefährdet dieser Rhythmus ist und wie Menschen, Tiere, Pflanzen auf den Wandel reagieren. Originaltitel: Im Bann der Jahreszeiten Regie: Ira Beetz, Keti Vaitonis Drehbuch: Veronika Kaserer, Ina Kessebohm Kamera: Jens Saathoff, Jakob Stark