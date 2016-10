Servus TV 22:15 bis 00:30 Drama Citizen Kane USA 1941 2016-10-05 01:20 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Klassiker unter den Film-Klassikern: In Rückblenden wird das Leben des fiktiven Medien-Zaren Charles Foster Kane erzählt, der sich durch seinen schnellen Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen zum mächtigen Zeitungsmacher nicht nur Freunde gemacht hat. Nach dem Tod des Millionärs untersucht ein Reporter dessen Leben und will das Rätsel um das letzte Wort des Sterbenden klären: "Rosebud". Mit gerade einmal 25 Jahren schuf Regisseur Orson Welles mit "Citizen Kane" ein cineastisches Meisterwerk, das mit seiner innovativen Inszenierung viele neue filmtechnische Maßstäbe setzte. Darüber hinaus bot Welles zusätzlich noch in der Hauptrolle eine großartige, facettenreiche Darbietung, wobei er seinen Protagonisten am realen Vorbild des mächtigen US-Verlegers William Randolph Hearst anlehnte - der daraufhin gegen Welles eine Hetzkampagne startete. Der Erfolg blieb dennoch nicht aus: 9 Oscar Nominierungen, eine gewonnene Trophäe für das beste Originaldrehbuch und der unantastbare Status des "Besten Films aller Zeiten" waren der Lohn für Welles Meilenstein der Kinogeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Orson Welles (Pianist in 'El Rancho') Joseph Cotten (Jedediah Leland) Dorothy Comingore (Susan Alexander Kane) Agnes Moorehead (Mary Kane) Ruth Warrick (Emily Norton Kane) Ray Collins (James W. Gettys) Erskine Sanford (Herbert Carter) Sprecher: Nat 'King' Cole (Pianist in 'El Rancho') Originaltitel: Citizen Kane Regie: Orson Welles Drehbuch: Orson Welles, Herman J. Mankiewicz Kamera: Gregg Toland Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 12