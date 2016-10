Servus TV 19:10 bis 20:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Wales - Die eigensinnige Küste der Krone Wales - Die eigensinnige Küste der Krone D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn die Pastorin Christine Llewellyn in der Kapelle von Saint Cwyfan predigt, ist der Gezeitenkalender so wichtig wie die Bibel. Das kleine Gotteshaus aus dem Mittelalter stand einst auf einer Landzunge, doch die wurde über die Jahrhunderte vom Meer eingenommen. Werden während eines Gottesdienstes ein paar Psalme zu viel verlesen, sitzt die Kirchengemeinde für Stunden auf der Insel fest. Und das ohne WC, ohne Strom, und, in Wales noch schlimmer: ohne Tee. Ein Marsroboter am Strand! Wird da etwa wieder ein Hollywoodfilm gedreht? Wales als spektakuläre Kulisse für Action, Grusel und Science Fiction? Nein: Professor Laurence Tyler und sein Forscherteam erproben hier an der Clarach Bay hoch entwickelte Kameraaugen für Roboter. Es ist ein Testlauf im Rahmen der Marsmission der europäischen Weltraumorganisation ESA. Bis 2018 muss alles perfekt sein. Die Bedingungen am Atlantikstrand von Wales kommen der Situation auf dem roten Planeten sehr nah, nur dass hier gleich um die Ecke ein riesiger Campingplatz ist, wo das Leben tobt. Das muss auf dem Mars erst noch entdeckt werden. Die Schwebefähre von Newport sieht aus wie ein fliegendes Spielzeugschloss. Mit ihr können sechs Autos und bis zu 120 Fußgänger die 196,6 Meter lange Strecke über den Fluss Usk gleiten. 1906 wurde die abenteuerliche Brückenkonstruktion gefeiert wie das Wunder von Wales. Martin Newman arbeitet seit 19 Jahren im Wartungstrupp. Der Mechaniker ist sehr stolz auf seinen Arbeitsplatz in schwindelerregender Höhe, denn weltweit gibt es nur acht Schwebefährenbrücken und die von Newport ist die größte. Und sie hat auch die schnellste Gondel. Das behauptet zumindest Martin: "Der Ferrari unter den Schwebefähren - dank bester Schmierung!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa