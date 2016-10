Servus TV 13:00 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Spiel mit dem Feuer AUS 2003 2016-10-09 08:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine lästige Johanniskraut-Plage beschäftigt die Einwohner von Drover's Run. Tess versucht zunächst, das Kraut für medizinische Zwecke zu verkaufen. Doch dafür müsste man Unmengen davon ernten, was wiederum einen enormen Zeitaufwand bedeuten würde. Als Plan B soll nun eine Ziegenherde das Problem lösen - was jedoch nur bedingt funktioniert. Die Allesfresser kümmern sich nämlich nicht nur um das Johanniskraut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Ali Ali Drehbuch: Chris Hawkshaw Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12