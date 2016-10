kabel1 classics 04:45 bis 06:45 Dokumentation Pumping Iron USA 1977 16:9 HDTV Merken Das Doku-Drama begleitet gestählte Athleten bei ihrer Vorbereitung auf den Mr. Olympia- sowie auf den Mr. Universe-Wettkampf Mitte der 70er-Jahre. Professionelle Bodybuilder wie Arnold Schwarzenegger oder Lou Ferrigno absolvieren ihre beinharten Trainingseinheiten, stemmen und ölen, was das Zeug hält - denn wer den prestigeträchtigen Mr. Olympia-Wettkampf als Sieger verlässt, kann auf eine glänzende Karriere hoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Himself) Lou Ferrigno (Himself) Matty Ferrigno (Himself) Victoria Ferrigno (Herself) Mike Katz (Himself) Franco Columbu (Himself) Ed Corney (Himself) Gäste: Gäste: Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Matty Ferrigno, Victoria Ferrigno, Mike Katz, Franco Columbu, Ed Corney, Ken Waller, Serge Nubret, Robbie Robinson, Marianne Claire, Frank Zane, David DuPree, Eddie Giuliani, Danny Padilla Originaltitel: Pumping Iron Regie: George Butler, Robert Fiore Musik: Michael Small

