kabel1 classics 03:10 bis 04:45 Thriller Der stumme Schrei der Angst USA 1993 16:9 Als der Journalist Mickey O'Malley in den Besitz einer kostbaren Münze kommt, wird er wenig später vom korrupten Lieutenant Philip Brocks bedroht, der die millionenschwere Beute mit aller Gewalt an sich bringen will. Mickey versteckt die Münze daraufhin bei der taubstummen Fitnesstrainerin Jillian Shananhan. Auf seiner Flucht vor Brocks kommt Mickey jedoch ums Leben, und auch für die nichtsahnende Jillian beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... Bildergalerie Schauspieler: Marlee Matlin (Jillian Shanahan) D.B. Sweeney (Ben Kendall) Martin Sheen (Lt. Philip Brock) John C. McGinley (Mickey O'Malley) Christina Carlisi (Grace) Charley Lang (Wilty) Greg Elam (Cooper) Originaltitel: Hear No Evil Regie: Robert Greenwald Drehbuch: Randall M. Badat, Kathleen Rowell Kamera: Steven Shaw Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16