Will Ferrell und Mark Wahlberg sorgen für actiongeladene Unterhaltung: Danson und Highsmith sind die coolsten Cops des NYPD. Anders ihre Kollegen Gamble und Hoitz - Gamble ist als fauler Schreibtischtäter bekannt, während Hitzkopf Hoitz ein verhinderter Mordermittler ist. Als Danson und Highsmith sterben, wittert Hoitz seine Chance. Er zwingt Gamble, einen neuen Fall zu übernehmen: Der Finanzhai David Ershon scheint in eine Verschwörung verwickelt zu sein. In Google-Kalender eintragen