kabel1 classics 19:20 bis 19:50 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Tonys lange Nacht USA 1990 Merken Tony und seiner Studiengruppe steht eine Prüfung in klassischer Malerei bevor. Sie müssen in dieser Nacht 500 Jahre Kunstgeschichte aufarbeiten. Doch auch Angela bringt Arbeit mit nach Hause. Sie empfiehlt der Lerngruppe, sich in ein Motelzimmer zu verziehen, was diese auch macht. Nach intensivstem Studium gehen die meisten nach Hause. Nur Tony und die bezaubernde Kathleen bleiben übrig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Kate Vernon (Kathleen) Tara Karsian (Debbie) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Clay Graham Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft