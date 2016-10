kabel1 classics 16:45 bis 18:30 Tragikomödie Lars und die Frauen USA 2007 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lars ist ein schüchterner, in sich zurückgezogener Sonderling, der einen tristen Bürojob hat - und natürlich kein Glück bei den Frauen. Eines Tages präsentiert er seinem Bruder und dessen Frau seine Freundin Bianca: eine lebensgroße Sexpuppe aus Plastik. Völlig irritiert und überfordert mit der Situation fragen sie bei einer Ärztin nach, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ihr Rat: mitspielen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Gosling (Lars Lindstrom) Emily Mortimer (Karin) Paul Schneider (Gus) R.D. Reid (Reverend Bock) Kelli Garner (Margo) Nancy Beatty (Mrs. Gruner) Doug Lennox (Mr. Hofstedtler) Originaltitel: Lars and the Real Girl Regie: Craig Gillespie Drehbuch: Nancy Oliver Kamera: Adam Kimmel Musik: David Torn Altersempfehlung: ab 6