kabel1 classics 15:15 bis 16:45 Komödie Die Superanmacher USA 1983 16:9 HDTV Während sich die Lehrer an der Schule bemühen, die Teenager mit Wissensvermittlung auf das Leben vorzubereiten, haben die jungen Leute ganz andere Dinge im Kopf: Flirten, Knutschen und vielleicht sogar die wahre Liebe. Die hübsche Chris besucht eine Mädchenschule und ist in den Mädchenschwarm Jim aus einer benachbarten Schule verliebt. Konkurrentin Jordan hat es jedoch ebenfalls auf den Schönling abgesehen. Der Wettkampf kann beginnen. Bildergalerie Schauspieler: Phoebe Cates (Christine Ramsey) Betsy Russell (Jordan Leigh-Jenson) Matthew Modine (Jim Green) Michael Zorek (Bubba Beauregard) Fran Ryan (Miss Dutchbok) Kathleen Wilhoite (Betsy) Sylvia Kristel (Ms. Regina Copoletta) Originaltitel: Private School Regie: Noel Black Drehbuch: Dan Greenburg, Suzanne O'Malley Kamera: Walter Lassally Musik: Rick Springfield Altersempfehlung: ab 16