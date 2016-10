kabel1 classics 11:10 bis 11:40 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Das Duett der Großväter USA 1990 Merken Samantha hat ein wenig Ahnenforschung betrieben. Dabei hat sie ihren Urgroßvater in Palermo ausfindig gemacht. Obwohl man sich noch nie gesehen hat, fällt man sich gleich am Flughafen in die Arme. Anhand eines Fotos stellt sich dann eine kleine Überraschung heraus: Der nette alte Herr ist gar nicht der besagte Urgroßvater. Nichtsdestotrotz gefällt es diesem so gut bei seiner "neuen Familie", dass er noch ein Weilchen bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) George Petrie (Urgroßvater Romano) Rhoda Gemignani (Mrs. Rossini) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Clay Graham Kamera: Mark J. Levin Musik: Robert Kraft