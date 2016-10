RTL Passion 03:20 bis 03:45 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-08 07:15 Merken Marian taucht nicht auf, und Annette fürchtet bereits, dass Potthoff wieder ungeschoren davonkommt. Als sie verzweifelt nach einer Lösung sucht, kommt Tom gerade richtig. Und bevor der weiß, was geschieht, steht er auch schon anstelle von Marian, Potthoff gegenüber und mimt den Architekten. Axels Hoffnung auf Gewissheit über Jennys Verbleib wird auf eine harte Probe gestellt, als das Faxgerät im entscheidenden Moment den Geist aufgibt. Während Simone in Russland ihre Suche vorantreibt und verzweifelt hofft, dass die verletzte Frau Jenny ist, erfährt Axel über seine gekaufte Quelle, dass die Unbekannte inzwischen gestorben ist. Deniz ist fassungslos, als er entdeckt, warum Marian Annette und Ingo hat hängenlassen. Er macht sich trotzdem Sorgen, dass Marian bei dem Versuch, Jenny zu vergessen, die Kontrolle über sein Leben verliert. Obwohl Marian Deniz beruhigt, wird diesem schnell klar, dass er nicht ganz Unrecht mit seiner Sorge hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser