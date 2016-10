RTL Passion 22:15 bis 22:45 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-10-05 04:45 Merken Easy hat Ringo und Benedikt im Verdacht, hinter Fionas Verschwinden zu stecken. Er steigert sich zunehmend in seine Rolle als Privatermittler hinein und trägt seine Erkenntnisse auf einem Crime-Board zusammen. Als Paco merkt, wie sehr Easy sich in seine selbstgewählte Aufgabe zu verrennen droht, fordert er Ringo auf, mit Easy zu reden. Das Gespräch läuft allerdings aus dem Ruder, und Easy greift Ringo hart an... Tobias merkt zwar, dass Caro sein Liebesgeständnis verunsichert hat, steht aber zu seinen Gefühlen. Caro bricht daraufhin das Date ab und Tobias muss befürchten, dass er Caro jetzt vergessen kann. Nach einer weiteren unerfreulichen Begegnung mit Malte, gesteht Caro Tobias ihre Zerrissenheit und bekennt offen, dass sie noch nicht weiß, wie viel sie für ihn empfindet. Tobias ist bereit, das Risiko des Scheiterns in Kauf zu nehmen, und bittet Caro um eine Chance... KayC versucht sich bei Rufus einzuschleimen, um auf seiner Ruhmeswelle mitzusurfen. Doch sie hat Brittas Spürnase für karrieregeile Frauen unterschätzt. KayC ändert ihre Taktik und sucht die Freundschaft zu Britta, beißt jedoch auf Granit. Der Zufall hilft KayC sich zu Brittas Unmut doch noch an das angesagte Paar heranzuspielen: Sie wird Lottas Nanny... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns