RTL Passion 11:00 bis 11:45 Serien Providence Der Phantomschmerz USA 1999 2016-10-08 02:25 Sydney macht sich große Sorgen, da Kyles Genesung nur schleppend verläuft. Sie bereitet alles für Kyles Rückkehr vor. Als Sydney ihn im Krankenhaus abholen möchte, hat Kyle jedoch Besuch von Dan Fried, einem Agenten, der Baseballspieler vermittelt. Kyle verhandelt mit Dan über den Transfer von Ted Shannon, den Kyle liebend gerne in seinem Team haben möchte. Doch um den Vertrag abschließen zu können, muss sich der neue Spieler noch einem ärztlichen Check unterziehen. Also bittet Kyle Sydney, den Gesundheitscheck durchzuführen. Als Sydney zu Ted nach Hause fährt, um ihn zu untersuchen, trifft sie ihn völlig betrunken an. Zudem muss sie ihn auch noch verarzten, da Ted sich mit einer Flasche am Arm verletzt hat. Ted entschuldigt sich bei Sydney für den Vorfall und erzählt ihr, dass er an "Huntingon-Chorea" leide, einer äußerst seltenen Krankheit, die tödlich verläuft. Um wenigstens noch einige Jahre Baseball spielen zu können, bittet er Sydney das Gesundheitsattest zu unterschreiben. Während sie noch auf die Testresultate wartet, erfährt sie von Jim, dass er erst kürzlich einen Artikel über einen Basketballspieler gelesen habe, der an "Huntington-Chorea" leide. Sie stellt Nachforschungen an und findet heraus, dass Dan und Ted diesen Artikel offensichtlich auch gelesen haben und die Krankheit nun vorschieben, um von Teds Alkoholproblemen abzulenken. Als sie Dan und Ted in Kyles Gegenwart damit konfrontiert, kommt es zum großen Krach... Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Tom Verica (Kyle) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius