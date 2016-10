RBB 22:45 bis 00:40 Komödie Zwei Romeos für Julia CDN, MLT, GB 2008 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Julia Reynolds, langjährig verheiratete Bibliothekarin aus Seattle, bucht einen Traumurlaub auf Malta. Ihr Mann Jack wähnt sich in den nachgeholten Flitterwochen, doch Julia hütet ein Geheimnis: Vor 25 Jahren verbrachte sie mit ihrem damaligen Liebhaber Alex eine leidenschaftliche Nacht am Strand. Feste Beziehungen galten damals jedoch als spießig, und so ging man auseinander - mit dem Versprechen, sich ein Vierteljahrhundert später am selben Ort wiederzusehen. Wider Erwarten erscheint Alex und gesteht Julia seine fortwährende Liebe. Für die zweifache Mutter ist das ein Schock, aber auch sie dachte jeden Tag ihres tristen Ehelebens an den ambitionierten Literaten, der die Welt verändern wollte. Die alte Vertrautheit zwischen den Liebenden stellt sich sofort wieder ein, doch Jack bekommt Wind von der Romanze seiner vermeintlich braven Gattin. Der solide Versicherungskaufmann, dessen einzige Leidenschaft bislang dem Puzzlespiel galt, verpasst dem Nebenbuhler ein blaues Auge und erobert ganz nebenbei das Herz der rothaarigen Salsatänzerin Grace. Julia ist hin- und hergerissen - zwischen ihrem Gatten, den sie noch nie so leidenschaftlich erlebte, und ihrem Traummann Alex, dem sie sich nahe fühlt, ohne ihn wirklich zu kennen. In diesem etwas anderen Rosenkrieg begeistert Juliet Stevenson, bekannt aus Peter Greenaways "Verschwörung der Frauen", als Gattin am Rande des Hahnenkampfes. Joan Carr-Wiggin ("Honeymoon") garniert die romantische Dreieckskomödie nach eigenem Buch mit charmantem Witz und hinreißender Situationskomik: Wenn die verstörten Liebenden durch enge Gassen irren, untermalt von einer lasziven Coverversion von "Born to be wild", bleibt kein Auge trocken. Eine beschwingte Urlaubskomödie vor mediterraner Kulisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliet Stevenson (Julia Reynolds) Tchéky Karyo (Alex Belmont) Daniel Stern (Jack Reynolds) Valerie Mahaffey (Grace) Claire Brosseau (Jenny Reynolds) Hendrik Jansen (Hendrik) Kate Miles (Samantha) Originaltitel: A Previous Engagement Regie: Joan Carr-Wiggin Drehbuch: Joan Carr-Wiggin Kamera: Bruce Worrall Musik: David Gertsman Altersempfehlung: ab 6