Tuberkulose - die unheimliche Gefahr D 2016 Hierzulande schien sie ausgerottet - jetzt kehrt die Tuberkulose mit aller Macht zurück. Weltweit gibt es zehn Millionen Neuerkrankungen pro Jahr nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation. Allein in den osteuropäischen Ländern sind es Hunderttausende - damit steht die Tuberkulose auch vor den Toren Berlins und Brandenburgs. Touristen und Geschäftsreisende suchen Hilfe, aber auch ältere Menschen, bei denen eine Nachkriegsinfektion erneut aufflammt. Flüchtlinge, in deren Heimatländern Tuberkulose grassiert, müssen untersucht und bei Bedarf behandelt werden. Wie stellen sich die Kliniken und Gesundheitsbehörden den Herausforderungen? Wie erleben Betroffene die anstrengenden Therapien? Mehr als 100 Jahre nach Robert Kochs Entdeckung der Tuberkulose beginnt der Kampf gegen die Krankheit erneut.