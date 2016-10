RBB 17:05 bis 17:55 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2011 2016-10-06 05:30 HDTV Live TV Merken Die indische Langohrziege Malenki kümmert sich immer noch nur um Tochter Melina. Die Pfleger vermuten, dass sie zu wenig Milch hat und deshalb Sohn Marc nicht trinken lässt. Mit lauten Schreien macht er auf seinen Zustand aufmerksam. Da der Kleine schon sehr viel Gewicht verloren hat, sucht Tierpfleger René Walter nach einer Lösung: Nicht ganz freiwillig wird Ziege Tussi zur Amme erklärt! Wahrhaft fürsorglich kümmert sich dagegen Malaienbärin Tina um ihren Nachwuchs in diesem Jahr. Nur bei Quark mit Honig kennt sie keinen Spaß und drängt ihre Tochter vor lauter Gierigkeit beiseite. Das dreieinhalb Monate alte Mädchen hat jetzt auch einen Namen erhalten: Passend zu ihrem Geburtstermin wurde es Linh genannt, was nach Auskunft der Pfleger "Frühling" auf Malaiisch bedeutet. Bei den Hechtalligatoren im Tierpark ist Großputz angesagt. Die Reinigung der Becken ist immer eine heikle Angelegenheit, denn die Tiere mit ihren riesigen Mäulern und Zähnen sind sehr gefährlich. Stressig wird es in dieser Folge auch für Zwergeselin Grisella aus dem Zoo. Sie muss nämlich das Revier wechseln: Von der Eselanlage geht es zum Kinderzoo, vorbei an Hengst Benny, ihrem Zukünftigen. Familie Orang-Utan um Enche, Mücke und Satu lässt es sich derweil gutgehen: Bei großer Hitze lutschen sie genüsslich gefrorenen Tee. Zum Zeitvertreib gibt es für die Fenneks, die Wüstenfüchse mit den spitzen Ohren, im Nachttierhaus ein nahrhaftes Überraschungspaket und auch Marabumann Rudi aus dem Zoo verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen: Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, Stöcke auf einen Haufen zu legen. Ob der zweijährige Rudi weiß, dass es für den Nestbau zu früh ist? Weder er noch Astrid sind geschlechtsreif. Außerdem in dieser Folge: Training mit Elefantenmädchen Thuza, Futterstress am Gemsen-Buffet, neue Kraken, die so schlau wie Ratten sind und Schnepfenmesserfische, die lebenslang Kopf stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.