RBB 10:40 bis 12:10 Komödie Keine Ehe ohne Pause D 2016 2016-10-05 00:40 HDTV Die vorwiegend weibliche Leserschaft liebt die romantischen Liebesromane, die der Berliner Schriftsteller Max Mangold unter dem weiblichen Pseudonym Jana van Hausten schreibt. Zur Jubiläumsausgabe der "Stürmischen Zeiten" gerät er trotz bester Verkaufszahlen in eine handfeste Schaffens-, Lebens- und Ehe-Krise. Sein Verleger drängt auf den nächsten Besteller und seine Frau Susanne, eine angesehene Jura-Professorin, entscheidet sich, für ein Jahr einem Ruf an die Rostocker Universität zu folgen. Alleine, weil ihre Ehe eine Pause braucht, erklärt Susanne. Alleine, weil in Rostock ihre alte Jugendliebe lebt, der Fischer Jörn, vermutet Max. Vorläufig kommt Susanne im ländlichen Gasthof ihrer Mutter Greta unter, die von ihrem Schwiegersohn genauso viel hält wie er von ihr: nämlich herzlich wenig. Das hindert Max aber nicht daran, seiner Frau hinterher zu reisen und vor dem Gasthof zu campen, weil Greta ihm ein freies Zimmer verweigert. Hartnäckig wirbt Max um Susanne und beeindruckt damit zunächst lediglich seine Schwiegermutter, die sich als Verbündete entpuppt. Während er Jörns Annäherungsversuche bei Susanne torpediert und gleichzeitig mit seinem nächsten Roman ringt, lernt Max die attraktive Friseurin Nancy kennen. Diese hat alle 25 Romane von Jana van Hausten gelesen und hilft ihm, seine Schreibblockade mit ungewöhnlichen Mitteln zu überwinden. Schauspieler: Heino Ferch (Max Mangold) Inka Friedrich (Susanne Mangold) Petra Kelling (Greta Thielke) Peter Benedict (Benno Wolf) Markus Gertken (Jörn Schroeder) Karolina Lodyga (Nancy Krause) Lea Ruckpaul (Paula Mangold) Originaltitel: Keine Ehe ohne Pause Regie: Patrick Winczewski Drehbuch: Thomas Kirdorf Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Rainer Oleak Altersempfehlung: ab 6