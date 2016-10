RTL Passion 05:10 bis 05:35 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-09 04:25 Merken Elisabeth gerät unter Zugzwang, nachdem Arno ihr offenbart hat, dass die zusätzlichen Investitionen nicht länger warten können. Sie braucht dringend Beweise für die schmutzigen Machenschaften von Bernd, Ansgar und Tanja. Sylvia berichtet Elisabeth von einem bevorstehenden, geheimen Treffen mit dem mysteriösen Investor Rush. Trotz Sylvias eindringlicher Warnung schleicht sich Elisabeth auf die Baustelle, um das Treffen zu belauschen. Doch bevor sie die entscheidenden Hinweise erhält, wird sie entdeckt und niedergeschlagen. Zu Céciles großer Überraschung taucht der Straßenjunge Moritz Bube auf dem Schloss auf. Obwohl Moritz nicht richtig mit der Sprache herausrücken will, warum er eine neue Bleibe sucht, erklärt sich Cécile bereit, ihm zu helfen und vermittelt ihm einen Aushilfsjob in der Kneipe. Dort trifft sie auf Leonard. Befangen zieht sich Cécile zurück und überlässt Moritz Leonards Obhut. Doch Leonard wird bitter von Moritz enttäuscht, als dieser bei der nächsten Gelegenheit in die Kasse greift. Nachdem Coco erfahren hat, dass Robin in sie verliebt ist, macht sie ihm unmissverständlich klar, dass es zwischen ihnen niemals funktionieren werde. Zu sehr erinnere er sie an ihre verflossene große Liebe Kevin. Robin muss erkennen, dass sein Doppelgängerspiel nach hinten los gegangen ist. Doch auch Coco kommt nicht mit ihren Gefühlen klar und beide leiden unter ihrem Liebeskummer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics