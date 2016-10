Pro7 Fun 22:10 bis 22:35 Comedyserie The Inbetweeners Will macht blau GB 2008 2016-10-05 04:35 16:9 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Bird (Will McKenzie) James Buckley (Jay Cartwright) Blake Harrison (Neil Sutherland) Joe Thomas (Simon Cooper) Henry Lloyd-Hughes (Mark Donovan) Emily Head (Carli D'Amato) Robin Weaver (Pamela Cooper) Originaltitel: The Inbetweeners Regie: Gordon Anderson Drehbuch: Damon Beesley, Iain Morris Altersempfehlung: ab 16