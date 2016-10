N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Duftender Saubermacher: Wie reinigt Seife? Duftender Saubermacher: Wie reinigt Seife? D 2015 HDTV Merken Die Deutschen verbrauchen jedes Jahr 400 Millionen Stück Seife. Wie selbstverständlich gehört der weiße Schaum zu unserem Alltag - dabei wissen viele gar nicht, wie die reinigende Wirkung von Seife überhaupt zustande kommt. Außerdem: Speedboote - wie steuern Profis die Hightech-Rennmaschinen? Der "Mann von Husbäke" - was ist das Geheimnis der Moorleiche? Und: Hilfe für die Tanzbären - wie sich eine deutsche Organisation in Osteuropa für den Tierschutz stark macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder