Dokumentation Begraben von der Schlammlawine USA 2012 In Istanbul fielen 2009 binnen weniger Tage große Mengen Regen. Eine Flutwelle überrollte die Stadt und begrub Häuser unter Schlammmassen. Auch in dem süditalienischen Dorf Maierato lösten 2010 Regenfälle heftige Erdrutsche aus. In Indonesien forderte im selben Jahr ein Ausbruch des Vulkans Merapi 341 Menschenleben. Vulkanasche und gewaltige Schlammströme bedrohten in der Folge die Überlebenden. Augenzeugenberichte beschreiben das Ausmaß dieser Naturkatastrophen. Originaltitel: Serial Killer Earth