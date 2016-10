N24 Doku 07:05 bis 07:50 Dokumentation The Final Countdown - Generalprobe für ein Kreuzfahrtschiff D 2016 HDTV Merken Die N24-Reportage begleitet die Jungfernfahrt eines neuen Kreuzfahrtschiffes von der japanischen Mitsubishi-Werft bis zum 10.000 Seemeilen entfernten Heimathafen in Hamburg. Das ganzjährlich einsetzbare Schiff ist mit 300 Metern Länge ein wahrer Ozeangigant, dessen Fertigstellung bereits mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als geplant. Ist bei der Generalprobe im Vorfeld der Schiffstaufe am 7. Mai 2016 alles glatt gegangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Final Countdown - Generalprobe für ein Kreuzfahrtschiff

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 352 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 112 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 112 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 112 Min.