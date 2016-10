Pro7 MAXX 21:05 bis 22:00 SciFi-Serie EUReKA - Die geheime Stadt Der Fluch des Alchimisten USA 2007 2016-10-05 03:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Eureka werden plötzlich die verschiedensten Metalle zu Gold. Dieser Zustand hält jedoch nicht lange an, und sie zerfallen zu Rost - Eureka ist von totaler Zerstörung bedroht. Als Nathan Stark glaubt, mit Hilfe alter Formeln aus Kims Forschungen und sogar Kevins hellseherischen Fähigkeiten ein Mittel gegen den Zerfall gefunden zu haben, stellt Henry fest, dass der Stoff auch auf Menschen überzugehen versucht - mit verheerenden Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Ferguson (Marshal Jack Carter) Salli Richardson-Whitfield (Agent Allison Blake) Joe Morton (Henry Deacon) Ed Quinn (Nathan Stark) Meshach Peters (Kevin Blake) Debrah Farentino (Beverly Barlowe) Jordan Hinson (Zoe Carter) Originaltitel: Eureka Regie: Michael Grossman Drehbuch: Andrew Cosby, Jaime Paglia, Thania St. John Kamera: Rick Maguire Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12