Pro7 MAXX 20:15 bis 21:05 SciFi-Serie Stargate Atlantis Die Königin CDN, USA 2008 2016-10-05 02:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Sheppard und sein Team eines von Michaels Laboratorien durchsuchen, stoßen sie auf interessante Daten. Dr. Keller glaubt nun, ein Serum entwickeln zu können, nach dessen Einnahme die Wraith nicht mehr den Drang verspüren, die Lebensessenz von Menschen zu verzehren. Sie nimmt Kontakt mit dem Wraith Todd auf, um ihn davon zu überzeugen, die Behandlung an einem Wraith aus seiner Allianz zu testen. Todd stimmt dem Vorschlag zu. Einziges Problem: Dafür muss er noch die Erlaubnis der Königin der Königinnen, der "Übermutter" der Wraith, einholen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Christopher Heyerdahl (Todd the Wraith) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Brenton Spencer Drehbuch: Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16