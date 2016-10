Pro7 MAXX 10:40 bis 11:25 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Tauwetter USA 2014 16:9 HDTV Merken Überall in Alaska bringt das Tauwetter neue Herausforderungen und Gefahren mit sich. In Kava bedroht das Hochwasser Sues Geschäft. Andy und Kate stecken bis zum Hals in Arbeit, kommen wegen der Wassermassen aber nicht voran. Irgendwie müssen sie sich einen geschützten Arbeitsplatz schaffen. Auch Glenn kämpft mit den Elementen: Ein reißender Fluss versperrt ihm den Weg in seine Jagdgründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franzo (Narrator) Glenn Villeneuve (Himself) Originaltitel: Life Below Zero