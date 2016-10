Pro7 MAXX 08:55 bis 09:45 Dokumentation Planet Erde Eiswelten GB 2006 16:9 Merken Die beiden Pole der Erde durchlaufen jährlich die größte Transformation auf dem Planeten. Die Sonne wandert von Arktis zu Antarktis und wieder zurück - ein Wechsel von ewiger Nacht und Kälte zum genauen Gegenteil. "Planet Erde" zeigt mit fantastischen Aufnahmen, dass das Leben unter diesen Umständen geradezu explodiert: Mit unglaublichem Aufwand wird gezeigt, wie Wale jagen, Pinguine leben und Eisbären ums Überleben kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Sigourney Weaver (Narrator - US Version) Doug Allen (Himself) Originaltitel: Planeta Tierra Regie: Alastair Fothergill Drehbuch: Gary Parker Musik: George Fenton