ProSieben 01:25 bis 01:50 Comedyserie Malcolm mittendrin Der Übernachtungsgast USA 2005 Merken Malcolm bekommt nichts vom Schulschwänztag mit, was ihn in tiefe Depression stürzt, da er bemerkt, dass er keine Freunde hat. Auch Reese hat niemand von diesem Tag erzählt. Die beiden beschließen, es ihren Mitschülern heimzuzahlen und wollen ihnen eines Abends in einem leer stehenden Haus ordentlich Angst einjagen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Frankie Muniz (Malcolm) Patrick Bristow (Lloyd) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: David D'Ovidio Drehbuch: Rob Ulin Kamera: Michael Weaver Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

