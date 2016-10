ProSieben 20:15 bis 22:50 Serien Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung Ausbruch / Außer Kontrolle / Ein Weg nach Draußen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Auftakt der neuen Serie: In Atlanta bricht eine tödliche Epidemie aus, ein Teil der Stadt wird unter Quarantäne gestellt. Der Polizist Lex versucht, in den Straßen für Ruhe zu sorgen. Da erfährt er, dass sich seine Freundin Jana und sein Kollege Jake im Sperrgebiet befinden. – 13 Folgen, zum Start drei Episoden am Stück. Ab kommenden Mittwoch laufen die Folgen um 21.15 Uhr im Doppelpack In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Gyasi (Alex "Lex" Carnahan) Christina Marie Moses (Jana) Chris Wood (Jake) Kristen Gutoskie (Katie Frank) Claudia Black (Sabine Lommers) George Young (Victor Cannerts) Hanna Mangan Lawrence (Teresa) Originaltitel: Containment Regie: Charles Beeson, David Nutter Drehbuch: Julie Plec, Marguerite MacIntyre Kamera: Nelson Cragg, William Wages Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12