Galileo Zucchini, aber lecker! D 2016 Sie sieht aus wie eine Gurke, gehört aber zur Familie der Kürbisse: die Zucchini! Mit ihrem sehr hohen Wassergehalt und gerade einmal 20 Kalorien kommt der "kleine Kürbis" als besonders leichte Delikatesse daher. Die Frucht enthält zwar nicht besonders viele Nährstoffe, erweist sich aber als echtes Multitalent in der Küche. "Galileo" zeigt, was die Zucchini zur Geschmacksbombe macht. Moderation: Funda Vanroy