ProSieben 15:15 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Monte der Roboter USA 2009 2016-10-06 08:45 16:9 Alle Flirtversuche Howards helfen bei Penny überhaupt nichts. Daher will er nur noch beleidigt zu Hause sitzen. Er will nicht einmal mehr beim Roboterkampf-Team mitmachen, das soeben von Kripke herausgefordert wurde. Er tritt nämlich mit seinem Roboter bei den diesjährigen Meisterschaften gegen ihren Killer-Roboter "Monte" an Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) John Ross Bowie (Barry Kripke) Carol Ann Susi (Mrs. Wolowitz) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Daley Haggar Kamera: Steven V. Silver