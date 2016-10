ProSieben 07:10 bis 07:35 Comedyserie Two and a Half Men Richterin des Jahres USA 2007 16:9 HDTV Merken Alan informiert Charlie darüber, dass dessen neue Freundin Linda als Richterin des Jahres ausgezeichnet werden soll. Charlie ist wütend, weil sie ihn gar nicht zum Bankett eingeladen hat. Schämt sie sich für ihn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ming-Na Wen (Linda Harris) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6

