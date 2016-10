Nick 01:25 bis 01:50 Jugendserie Zoey 101 Die Chase-und-Michael-Show USA 2006 Merken Chase und Michael haben ihre eigene Internet-TV-Show aufgezogen, mit der sie ihre Mitschüler unterhalten wollen. Doch die zeigen kein Interesse an den schrägen Sendungen, in denen die Moderatoren die Nationalhymne gurgeln oder sich über die Vorteile von Nasenhaar-Entfernern auslassen. Erst als Zoey und Logan sich zufällig vor Chases und Michaels Webcam verirren und dort eine Diskussion über Kinofilme vom Zaun brechen, steigen die Einschaltquoten schlagartig. Bald wollen die Schüler nichts anderes mehr sehen als Zoeys und Logans geistreiche Debatten. Doch der überwältigende Erfolg der Sendung ruft auch Direktor Rivers auf den Plan, der solche Ablenkungen vom Unterricht gar nicht gerne sieht. Eine weitere Ausstrahlung will er um jeden Preis verhindern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Erin Sanders (Quinn Pensky) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Anthony Del Broccolo Musik: Michael Corcoran

